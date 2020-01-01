Ethereum Meta (ETHM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ethereum Meta (ETHM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ethereum Meta (ETHM) Informacije Ethereum Meta addresses a major weakness in Ethereum: the lack of privacy. Ethereum Meta enables smart contracts where no friend, family, nor foe can see what you bought or for how much. We are working on Smart Contract Mixer. After Ethereum platform implements Zero-Knowledge Snarks, we will add this feature to our system. Moreover, Ethereum Meta token is a foundation of the Anonymous E-Market Place that we are building to be accessible by Tor Browser and provide fully anonymous experience. Službena web stranica: https://ethermeta.com/ Bijela knjiga: https://ethermeta.com/pdfFiles/WhitePaper.pdf Kupi ETHM odmah!

Ethereum Meta (ETHM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ethereum Meta (ETHM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 27.66K $ 27.66K $ 27.66K Ukupna količina: $ 3,001,091.10T $ 3,001,091.10T $ 3,001,091.10T Količina u optjecaju: $ 3,001,091.10T $ 3,001,091.10T $ 3,001,091.10T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 27.66K $ 27.66K $ 27.66K Povijesni maksimum: $ 0.04141247 $ 0.04141247 $ 0.04141247 Povijesni minimum: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Ethereum Meta (ETHM)

Ethereum Meta (ETHM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ethereum Meta (ETHM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ETHM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ETHM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ETHM tokena, istražite ETHM cijenu tokena uživo!

