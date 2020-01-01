Ethereum Meta (ETHM) Tokenomika

Ethereum Meta (ETHM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Ethereum Meta (ETHM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Ethereum Meta (ETHM) Informacije

Ethereum Meta addresses a major weakness in Ethereum: the lack of privacy. Ethereum Meta enables smart contracts where no friend, family, nor foe can see what you bought or for how much. We are working on Smart Contract Mixer. After Ethereum platform implements Zero-Knowledge Snarks, we will add this feature to our system. Moreover, Ethereum Meta token is a foundation of the Anonymous E-Market Place that we are building to be accessible by Tor Browser and provide fully anonymous experience.

Službena web stranica:
https://ethermeta.com/
Bijela knjiga:
https://ethermeta.com/pdfFiles/WhitePaper.pdf

Ethereum Meta (ETHM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ethereum Meta (ETHM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 27.66K
$ 27.66K$ 27.66K
Ukupna količina:
$ 3,001,091.10T
$ 3,001,091.10T$ 3,001,091.10T
Količina u optjecaju:
$ 3,001,091.10T
$ 3,001,091.10T$ 3,001,091.10T
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 27.66K
$ 27.66K$ 27.66K
Povijesni maksimum:
$ 0.04141247
$ 0.04141247$ 0.04141247
Povijesni minimum:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

Ethereum Meta (ETHM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Ethereum Meta (ETHM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ETHM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ETHM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ETHM tokena, istražite ETHM cijenu tokena uživo!

ETHM Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide ETHM? Naša ETHM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.