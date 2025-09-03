Ethereum Meta (ETHM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04141247$ 0.04141247 $ 0.04141247 Najniža cijena $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Promjena cijene (1H) -0.32% Promjena cijene (1D) -4.96% Promjena cijene (7D) -14.81% Promjena cijene (7D) -14.81%

Ethereum Meta (ETHM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ETHMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETHM je $ 0.04141247, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETHM se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, -4.96% u posljednjih 24 sata i -14.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ethereum Meta (ETHM)

Tržišna kapitalizacija $ 28.70K$ 28.70K $ 28.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.70K$ 28.70K $ 28.70K Količina u optjecaju 3,001,091.10T 3,001,091.10T 3,001,091.10T Ukupna količina 3.001091098999999e+18 3.001091098999999e+18 3.001091098999999e+18

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ethereum Meta je $ 28.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ETHM je 3,001,091.10T, s ukupnom količinom od 3.001091098999999e+18. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.70K.