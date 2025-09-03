Više o ETHM

Ethereum Meta Cijena (ETHM)

Grafikon aktualnih cijena Ethereum Meta (ETHM)
Ethereum Meta (ETHM) Informacije o cijeni (USD)

Ethereum Meta (ETHM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ETHMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETHM je $ 0.04141247, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETHM se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, -4.96% u posljednjih 24 sata i -14.81% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Ethereum Meta (ETHM)

$ 28.70K
$ 28.70K$ 28.70K

--
----

$ 28.70K
$ 28.70K$ 28.70K

3,001,091.10T
3,001,091.10T 3,001,091.10T

3.001091098999999e+18
3.001091098999999e+18 3.001091098999999e+18

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ethereum Meta je $ 28.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ETHM je 3,001,091.10T, s ukupnom količinom od 3.001091098999999e+18. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.70K.

Ethereum Meta (ETHM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ethereum Meta u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ethereum Meta u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ethereum Meta u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ethereum Meta u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.96%
30 dana$ 0+0.06%
60 dana$ 0-27.91%
90 dana$ 0--

Što je Ethereum Meta (ETHM)

Ethereum Meta addresses a major weakness in Ethereum: the lack of privacy. Ethereum Meta enables smart contracts where no friend, family, nor foe can see what you bought or for how much. We are working on Smart Contract Mixer. After Ethereum platform implements Zero-Knowledge Snarks, we will add this feature to our system. Moreover, Ethereum Meta token is a foundation of the Anonymous E-Market Place that we are building to be accessible by Tor Browser and provide fully anonymous experience.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Službena web-stranica

Ethereum Meta Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ethereum Meta (ETHM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ethereum Meta (ETHM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ethereum Meta.

Provjerite Ethereum Meta predviđanje cijene sada!

ETHM u lokalnim valutama

Ethereum Meta (ETHM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ethereum Meta (ETHM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ETHM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ethereum Meta (ETHM)

Koliko Ethereum Meta (ETHM) vrijedi danas?
Cijena ETHM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ETHM u USD?
Trenutačna cijena ETHM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ethereum Meta?
Tržišna kapitalizacija za ETHM je $ 28.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ETHM?
Količina u optjecaju za ETHM je 3,001,091.10T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ETHM?
ETHM je postigao ATH cijenu od 0.04141247 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ETHM?
ETHM je vidio ATL cijenu od 0.0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ETHM?
24-satni obujam trgovanja za ETHM je -- USD.
Hoće li ETHM još narasti ove godine?
ETHM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ETHM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
