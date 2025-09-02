ETHEREUM IS GOOD (EBULL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00338426$ 0.00338426 $ 0.00338426 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.23% Promjena cijene (1D) +0.73% Promjena cijene (7D) -3.40% Promjena cijene (7D) -3.40%

ETHEREUM IS GOOD (EBULL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EBULLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EBULL je $ 0.00338426, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EBULL se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, +0.73% u posljednjih 24 sata i -3.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ETHEREUM IS GOOD (EBULL)

Tržišna kapitalizacija $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ETHEREUM IS GOOD je $ 1.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EBULL je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.03M.