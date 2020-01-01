Ethereans (OS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ethereans (OS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ethereans (OS) Informacije The Ethereans Operating System—is an operating system for Ethereum, comprising three integrated protocols. The first is a platform for on-chain organizations, which are like DAOs, but more sophisticated and decentralized. The second is a platform for the Item token standard, which is like the evolution of the ERC1155 standard. The third is Covenants, a suite of DeFi applications built on top of the first ever on-chain AMM Aggregator. This is the first ever completely on-chain, general-purpose platform for all governance, development and applications on Ethereum—a bona fide OS. Use it for anything—even if just as a base layer to code on the network. Službena web stranica: https://ethereans.app/ Kupi OS odmah!

Ethereans (OS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ethereans (OS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 54.80K $ 54.80K $ 54.80K Ukupna količina: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Količina u optjecaju: $ 856.01K $ 856.01K $ 856.01K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 64.02K $ 64.02K $ 64.02K Povijesni maksimum: $ 74.06 $ 74.06 $ 74.06 Povijesni minimum: $ 0.02209736 $ 0.02209736 $ 0.02209736 Trenutna cijena: $ 0.064022 $ 0.064022 $ 0.064022 Saznajte više o cijeni Ethereans (OS)

Ethereans (OS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ethereans (OS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OS tokena, istražite OS cijenu tokena uživo!

OS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OS? Naša OS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OS predviđanje cijene tokena odmah!

