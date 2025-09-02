Ethereans (OS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.064022
24-satna najniža cijena $ 0.064022
24-satna najviša cijena $ 0.064022
Najviša cijena ikada $ 74.06
Najniža cijena $ 0.02209736
Promjena cijene (1H) --
Promjena cijene (1D) 0.00%
Promjena cijene (7D) -21.69%

Ethereans (OS) cijena u stvarnom vremenu je $0.064022. Tijekom protekla 24 sata, OStrgovalo je između najniže cijene $ 0.064022 i najviše cijene $ 0.064022, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OS je $ 74.06, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02209736.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -21.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ethereans (OS)

Tržišna kapitalizacija $ 54.80K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 64.02K
Količina u optjecaju 856.01K
Ukupna količina 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ethereans je $ 54.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OS je 856.01K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.02K.