Ethereans Logotip

Ethereans Cijena (OS)

Neuvršten

1 OS u USD cijena uživo:

$0.064022
$0.064022$0.064022
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Ethereans (OS)
Ethereans (OS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.064022
$ 0.064022$ 0.064022
24-satna najniža cijena
$ 0.064022
$ 0.064022$ 0.064022
24-satna najviša cijena

$ 0.064022
$ 0.064022$ 0.064022

$ 0.064022
$ 0.064022$ 0.064022

$ 74.06
$ 74.06$ 74.06

$ 0.02209736
$ 0.02209736$ 0.02209736

--

0.00%

-21.69%

-21.69%

Ethereans (OS) cijena u stvarnom vremenu je $0.064022. Tijekom protekla 24 sata, OStrgovalo je između najniže cijene $ 0.064022 i najviše cijene $ 0.064022, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OS je $ 74.06, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02209736.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -21.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ethereans (OS)

$ 54.80K
$ 54.80K$ 54.80K

--
----

$ 64.02K
$ 64.02K$ 64.02K

856.01K
856.01K 856.01K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ethereans je $ 54.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OS je 856.01K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.02K.

Ethereans (OS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ethereans u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ethereans u USD iznosila je $ -0.0024615306.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ethereans u USD iznosila je $ -0.0276373498.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ethereans u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0.00.00%
30 dana$ -0.0024615306-3.84%
60 dana$ -0.0276373498-43.16%
90 dana$ 0--

Što je Ethereans (OS)

The Ethereans Operating System—is an operating system for Ethereum, comprising three integrated protocols. The first is a platform for on-chain organizations, which are like DAOs, but more sophisticated and decentralized. The second is a platform for the Item token standard, which is like the evolution of the ERC1155 standard. The third is Covenants, a suite of DeFi applications built on top of the first ever on-chain AMM Aggregator. This is the first ever completely on-chain, general-purpose platform for all governance, development and applications on Ethereum—a bona fide OS. Use it for anything—even if just as a base layer to code on the network.

Resurs Ethereans (OS)

Službena web-stranica

Ethereans Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ethereans (OS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ethereans (OS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ethereans.

Provjerite Ethereans predviđanje cijene sada!

OS u lokalnim valutama

Ethereans (OS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ethereans (OS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ethereans (OS)

Koliko Ethereans (OS) vrijedi danas?
Cijena OS uživo u USD je 0.064022 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OS u USD?
Trenutačna cijena OS u USD je $ 0.064022. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ethereans?
Tržišna kapitalizacija za OS je $ 54.80K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OS?
Količina u optjecaju za OS je 856.01K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OS?
OS je postigao ATH cijenu od 74.06 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OS?
OS je vidio ATL cijenu od 0.02209736 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OS?
24-satni obujam trgovanja za OS je -- USD.
Hoće li OS još narasti ove godine?
OS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Ethereans (OS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.