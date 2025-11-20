ETHERBUTTS Cijena danas

Trenutačna cijena ETHERBUTTS (METH) danas je $ 0.00000613, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije METH u USD je $ 0.00000613 po METH.

ETHERBUTTS trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,789.34, s količinom u optjecaju od 944.65M METH. Tijekom posljednja 24 sata, METH trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00002831, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000604.

U kratkoročnim performansama, METH se kretao -- u posljednjem satu i -24.63% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ETHERBUTTS (METH)

Tržišna kapitalizacija $ 5.79K$ 5.79K $ 5.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.79K$ 5.79K $ 5.79K Količina u optjecaju 944.65M 944.65M 944.65M Ukupna količina 944,649,365.3536083 944,649,365.3536083 944,649,365.3536083

Trenutačna tržišna kapitalizacija ETHERBUTTS je $ 5.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju METH je 944.65M, s ukupnom količinom od 944649365.3536083. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.79K.