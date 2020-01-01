Ethena Staked USDe (SUSDE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ethena Staked USDe (SUSDE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ethena Staked USDe (SUSDE) Informacije Službena web stranica: https://app.ethena.fi/ Bijela knjiga: https://ethena-labs.gitbook.io/ Kupi SUSDE odmah!

Ethena Staked USDe (SUSDE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ethena Staked USDe (SUSDE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.65B $ 5.65B $ 5.65B Ukupna količina: $ 4.73B $ 4.73B $ 4.73B Količina u optjecaju: $ 4.73B $ 4.73B $ 4.73B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.65B $ 5.65B $ 5.65B Povijesni maksimum: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 Povijesni minimum: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 Trenutna cijena: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Saznajte više o cijeni Ethena Staked USDe (SUSDE)

Ethena Staked USDe (SUSDE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ethena Staked USDe (SUSDE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SUSDE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SUSDE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SUSDE tokena, istražite SUSDE cijenu tokena uživo!

