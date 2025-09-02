Ethena Staked USDe (SUSDE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24-satna najniža cijena $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 24-satna najviša cijena $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Najviša cijena ikada $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 Najniža cijena $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +0.02% Promjena cijene (7D) +0.12% Promjena cijene (7D) +0.12%

Ethena Staked USDe (SUSDE) cijena u stvarnom vremenu je $1.19. Tijekom protekla 24 sata, SUSDEtrgovalo je između najniže cijene $ 1.19 i najviše cijene $ 1.19, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUSDE je $ 1.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.012.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUSDE se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.02% u posljednjih 24 sata i +0.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ethena Staked USDe (SUSDE)

Tržišna kapitalizacija $ 5.64B$ 5.64B $ 5.64B Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.64B$ 5.64B $ 5.64B Količina u optjecaju 4.73B 4.73B 4.73B Ukupna količina 4,731,359,983.756356 4,731,359,983.756356 4,731,359,983.756356

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ethena Staked USDe je $ 5.64B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUSDE je 4.73B, s ukupnom količinom od 4731359983.756356. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.64B.