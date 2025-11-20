Ethena Staked ENA Cijena danas

Trenutačna cijena Ethena Staked ENA (SENA) danas je $ 0.273306, s promjenom od 0.64% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SENA u USD je $ 0.273306 po SENA.

Ethena Staked ENA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 263,678,136, s količinom u optjecaju od 964.87M SENA. Tijekom posljednja 24 sata, SENA trgovao je između $ 0.258173 (niska) i $ 0.277159 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.31, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.224652.

U kratkoročnim performansama, SENA se kretao +2.00% u posljednjem satu i -15.22% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Ethena Staked ENA (SENA)

Tržišna kapitalizacija $ 263.68M$ 263.68M $ 263.68M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 263.68M$ 263.68M $ 263.68M Količina u optjecaju 964.87M 964.87M 964.87M Ukupna količina 964,863,906.0861926 964,863,906.0861926 964,863,906.0861926

