Trenutačna cijena Etheism (E) danas je $ 20.84, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije E u USD je $ 20.84 po E.

Etheism trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 20,840, s količinom u optjecaju od 1.00K E. Tijekom posljednja 24 sata, E trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 7,285.47, dok je rekordna najniža cijena bila $ 14.06.

U kratkoročnim performansama, E se kretao -- u posljednjem satu i -11.18% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Etheism (E)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Etheism je $ 20.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju E je 1.00K, s ukupnom količinom od 1000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.84K.