ETF The Token (ETF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.617664$ 0.617664 $ 0.617664 Najniža cijena $ 0.00152818$ 0.00152818 $ 0.00152818 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +3.77% Promjena cijene (7D) +3.77%

ETF The Token (ETF) cijena u stvarnom vremenu je $0.00359593. Tijekom protekla 24 sata, ETFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETF je $ 0.617664, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00152818.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ETF The Token (ETF)

Tržišna kapitalizacija $ 75.52K$ 75.52K $ 75.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 75.52K$ 75.52K $ 75.52K Količina u optjecaju 21.00M 21.00M 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ETF The Token je $ 75.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ETF je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 75.52K.