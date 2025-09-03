ETF Rocks (ETF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.19% Promjena cijene (7D) -9.96% Promjena cijene (7D) -9.96%

ETF Rocks (ETF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ETFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETF je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.19% u posljednjih 24 sata i -9.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ETF Rocks (ETF)

Tržišna kapitalizacija $ 17.88K$ 17.88K $ 17.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.88K$ 17.88K $ 17.88K Količina u optjecaju 1.62B 1.62B 1.62B Ukupna količina 1,618,000,000.0 1,618,000,000.0 1,618,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ETF Rocks je $ 17.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ETF je 1.62B, s ukupnom količinom od 1618000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.88K.