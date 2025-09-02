Eternals (ETER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00126503 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -3.31% Promjena cijene (1D) -8.93% Promjena cijene (7D) -16.39%

Eternals (ETER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ETERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETER je $ 0.00126503, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETER se promijenio za -3.31% u posljednjih sat vremena, -8.93% u posljednjih 24 sata i -16.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Eternals (ETER)

Tržišna kapitalizacija $ 264.04K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.06M Količina u optjecaju 1.28B Ukupna količina 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Eternals je $ 264.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ETER je 1.28B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.06M.