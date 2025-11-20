ESV Capital Cijena danas

Trenutačna cijena ESV Capital (ESVC) danas je $ 0.00357679, s promjenom od 3.50% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ESVC u USD je $ 0.00357679 po ESVC.

ESV Capital trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 357,679, s količinom u optjecaju od 100.00M ESVC. Tijekom posljednja 24 sata, ESVC trgovao je između $ 0.00354418 (niska) i $ 0.00370817 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.193934, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00312262.

U kratkoročnim performansama, ESVC se kretao -0.25% u posljednjem satu i -28.46% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ESV Capital (ESVC)

Tržišna kapitalizacija $ 357.68K$ 357.68K $ 357.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 357.68K$ 357.68K $ 357.68K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 99,999,917.859929 99,999,917.859929 99,999,917.859929

