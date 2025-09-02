Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.074409 24-satna najniža cijena $ 0.077099 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.37 Najniža cijena $ 0.074409 Promjena cijene (1H) +0.45% Promjena cijene (1D) -1.93% Promjena cijene (7D) -6.67%

Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) cijena u stvarnom vremenu je $0.07499. Tijekom protekla 24 sata, BAHIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.074409 i najviše cijene $ 0.077099, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAHIA je $ 1.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.074409.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAHIA se promijenio za +0.45% u posljednjih sat vremena, -1.93% u posljednjih 24 sata i -6.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA)

Tržišna kapitalizacija $ 60.06K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 749.90K Količina u optjecaju 800.96K Ukupna količina 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Esporte Clube Bahia Fan Token je $ 60.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAHIA je 800.96K, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 749.90K.