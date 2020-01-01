Escoin (ELG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Escoin (ELG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Escoin (ELG) Informacije The purpose of Escoin includes providing clients and law firms establish mutual cooperation in the digital environment in accordance with common interests by eliminating the country’s borders and providing the entire infrastructure they need. In doing so, the aim is to expand the network and thus to provide a more transparent and healthy business model. Službena web stranica: https://www.escoin.ee/ Kupi ELG odmah!

Escoin (ELG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Escoin (ELG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 52.69M $ 52.69M $ 52.69M Ukupna količina: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Količina u optjecaju: $ 184.21M $ 184.21M $ 184.21M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 71.51M $ 71.51M $ 71.51M Povijesni maksimum: $ 3.61 $ 3.61 $ 3.61 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.285993 $ 0.285993 $ 0.285993 Saznajte više o cijeni Escoin (ELG)

Escoin (ELG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Escoin (ELG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ELG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ELG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ELG tokena, istražite ELG cijenu tokena uživo!

ELG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ELG? Naša ELG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ELG predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!