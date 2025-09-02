Escoin (ELG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.285795 24-satna najviša cijena $ 0.293435 Najviša cijena ikada $ 3.61 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.13% Promjena cijene (1D) +0.44% Promjena cijene (7D) +2.18%

Escoin (ELG) cijena u stvarnom vremenu je $0.29274. Tijekom protekla 24 sata, ELGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.285795 i najviše cijene $ 0.293435, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ELG je $ 3.61, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ELG se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, +0.44% u posljednjih 24 sata i +2.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Escoin (ELG)

Tržišna kapitalizacija $ 53.93M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 73.18M Količina u optjecaju 184.21M Ukupna količina 250,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Escoin je $ 53.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ELG je 184.21M, s ukupnom količinom od 250000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 73.18M.