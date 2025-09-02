Više o ELG

Escoin Cijena (ELG)

1 ELG u USD cijena uživo:

$0.29274
+0.40%1D
Grafikon aktualnih cijena Escoin (ELG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:12:42 (UTC+8)

Escoin (ELG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.285795
24-satna najniža cijena
$ 0.293435
24-satna najviša cijena

$ 0.285795
$ 0.293435
$ 3.61
$ 0
-0.13%

+0.44%

+2.18%

+2.18%

Escoin (ELG) cijena u stvarnom vremenu je $0.29274. Tijekom protekla 24 sata, ELGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.285795 i najviše cijene $ 0.293435, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ELG je $ 3.61, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ELG se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, +0.44% u posljednjih 24 sata i +2.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Escoin (ELG)

$ 53.93M
--
$ 73.18M
184.21M
250,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Escoin je $ 53.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ELG je 184.21M, s ukupnom količinom od 250000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 73.18M.

Escoin (ELG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Escoin u USD iznosila je $ +0.00127938.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Escoin u USD iznosila je $ +0.0047332252.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Escoin u USD iznosila je $ +0.0234972444.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Escoin u USD iznosila je $ +0.0014439752915588.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00127938+0.44%
30 dana$ +0.0047332252+1.62%
60 dana$ +0.0234972444+8.03%
90 dana$ +0.0014439752915588+0.50%

Što je Escoin (ELG)

The purpose of Escoin includes providing clients and law firms establish mutual cooperation in the digital environment in accordance with common interests by eliminating the country’s borders and providing the entire infrastructure they need. In doing so, the aim is to expand the network and thus to provide a more transparent and healthy business model.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Escoin (ELG)

Službena web-stranica

Escoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Escoin (ELG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Escoin (ELG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Escoin.

Provjerite Escoin predviđanje cijene sada!

ELG u lokalnim valutama

Escoin (ELG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Escoin (ELG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ELG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Escoin (ELG)

Koliko Escoin (ELG) vrijedi danas?
Cijena ELG uživo u USD je 0.29274 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ELG u USD?
Trenutačna cijena ELG u USD je $ 0.29274. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Escoin?
Tržišna kapitalizacija za ELG je $ 53.93M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ELG?
Količina u optjecaju za ELG je 184.21M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ELG?
ELG je postigao ATH cijenu od 3.61 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ELG?
ELG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ELG?
24-satni obujam trgovanja za ELG je -- USD.
Hoće li ELG još narasti ove godine?
ELG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ELG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.