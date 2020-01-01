Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Escaped Lab Monkeys (MONKEY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Informacije Forty-three rhesus monkeys escaped from Alpha Genesis in Yemassee, SC, after an employee error. The young monkeys are being located using thermal cameras and baited traps. Alpha Genesis, known for primate research, has faced previous escapes. The community is urged to report sightings to 911. The situation has sparked varied responses, from concern over potential chaos to sympathy for the monkeys' escape. Residents are encouraged to be on the lookout for these escaped primates, known for their clever antics. Secure your homes, report any sightings to 911, and avoid direct contact. 🐒🍌

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Escaped Lab Monkeys (MONKEY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 29.35K $ 29.35K $ 29.35K Ukupna količina: $ 932.94M $ 932.94M $ 932.94M Količina u optjecaju: $ 932.94M $ 932.94M $ 932.94M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 29.35K $ 29.35K $ 29.35K Povijesni maksimum: $ 0.00736887 $ 0.00736887 $ 0.00736887 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Escaped Lab Monkeys (MONKEY)

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Escaped Lab Monkeys (MONKEY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MONKEY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MONKEY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MONKEY tokena, istražite MONKEY cijenu tokena uživo!

