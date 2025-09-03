Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00736887$ 0.00736887 $ 0.00736887 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +5.66% Promjena cijene (7D) +5.66%

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MONKEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONKEY je $ 0.00736887, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONKEY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Escaped Lab Monkeys (MONKEY)

Tržišna kapitalizacija $ 29.35K$ 29.35K $ 29.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.35K$ 29.35K $ 29.35K Količina u optjecaju 932.94M 932.94M 932.94M Ukupna količina 932,937,500.000001 932,937,500.000001 932,937,500.000001

Trenutačna tržišna kapitalizacija Escaped Lab Monkeys je $ 29.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONKEY je 932.94M, s ukupnom količinom od 932937500.000001. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.35K.