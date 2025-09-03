Više o MONKEY

Escaped Lab Monkeys Cijena (MONKEY)

1 MONKEY u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Escaped Lab Monkeys (MONKEY)
Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00736887
$ 0.00736887$ 0.00736887

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.66%

+5.66%

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MONKEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONKEY je $ 0.00736887, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONKEY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Escaped Lab Monkeys (MONKEY)

$ 29.35K
$ 29.35K$ 29.35K

--
----

$ 29.35K
$ 29.35K$ 29.35K

932.94M
932.94M 932.94M

932,937,500.000001
932,937,500.000001 932,937,500.000001

Trenutačna tržišna kapitalizacija Escaped Lab Monkeys je $ 29.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONKEY je 932.94M, s ukupnom količinom od 932937500.000001. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.35K.

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Escaped Lab Monkeys u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Escaped Lab Monkeys u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Escaped Lab Monkeys u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Escaped Lab Monkeys u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+15.82%
60 dana$ 0+17.45%
90 dana$ 0--

Što je Escaped Lab Monkeys (MONKEY)

Forty-three rhesus monkeys escaped from Alpha Genesis in Yemassee, SC, after an employee error. The young monkeys are being located using thermal cameras and baited traps. Alpha Genesis, known for primate research, has faced previous escapes. The community is urged to report sightings to 911. The situation has sparked varied responses, from concern over potential chaos to sympathy for the monkeys' escape. Residents are encouraged to be on the lookout for these escaped primates, known for their clever antics. Secure your homes, report any sightings to 911, and avoid direct contact. 🐒🍌

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Escaped Lab Monkeys (MONKEY)

Službena web-stranica

Escaped Lab Monkeys Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Escaped Lab Monkeys (MONKEY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Escaped Lab Monkeys (MONKEY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Escaped Lab Monkeys.

Provjerite Escaped Lab Monkeys predviđanje cijene sada!

MONKEY u lokalnim valutama

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Escaped Lab Monkeys (MONKEY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MONKEY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Escaped Lab Monkeys (MONKEY)

Koliko Escaped Lab Monkeys (MONKEY) vrijedi danas?
Cijena MONKEY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MONKEY u USD?
Trenutačna cijena MONKEY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Escaped Lab Monkeys?
Tržišna kapitalizacija za MONKEY je $ 29.35K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MONKEY?
Količina u optjecaju za MONKEY je 932.94M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MONKEY?
MONKEY je postigao ATH cijenu od 0.00736887 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MONKEY?
MONKEY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MONKEY?
24-satni obujam trgovanja za MONKEY je -- USD.
Hoće li MONKEY još narasti ove godine?
MONKEY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MONKEY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.