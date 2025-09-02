Ertha (ERTHA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.421191$ 0.421191 $ 0.421191 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) +0.14% Promjena cijene (7D) -0.44% Promjena cijene (7D) -0.44%

Ertha (ERTHA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ERTHAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ERTHA je $ 0.421191, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ERTHA se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i -0.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ertha (ERTHA)

Tržišna kapitalizacija $ 400.70K$ 400.70K $ 400.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 661.21K$ 661.21K $ 661.21K Količina u optjecaju 1.21B 1.21B 1.21B Ukupna količina 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ertha je $ 400.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ERTHA je 1.21B, s ukupnom količinom od 2000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 661.21K.