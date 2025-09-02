Erol Musk (EROL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.80% Promjena cijene (1D) -13.23% Promjena cijene (7D) -7.82%

Erol Musk (EROL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EROLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EROL je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EROL se promijenio za -1.80% u posljednjih sat vremena, -13.23% u posljednjih 24 sata i -7.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Erol Musk (EROL)

Tržišna kapitalizacija $ 190.94K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 190.94K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Erol Musk je $ 190.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EROL je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 190.94K.