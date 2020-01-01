ERNIE ($ERNIE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ERNIE ($ERNIE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ERNIE ($ERNIE) Informacije The first coin launched on Moonshot x AirLock, that top 50 holders will get rewards daily from lp fees. The original team sold, and community paid for everything to support this unique project that people need to compete who is going to stay in top 50 and who isn't. Rewards will be sent directly to your wallet from LP wallet(no need to confirm or authorize anything) Backed up from many Twitter Influencers. Službena web stranica: https://ernieonsol.com/ Kupi $ERNIE odmah!

ERNIE ($ERNIE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ERNIE ($ERNIE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 43.65K $ 43.65K $ 43.65K Ukupna količina: $ 837.48M $ 837.48M $ 837.48M Količina u optjecaju: $ 837.48M $ 837.48M $ 837.48M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 43.65K $ 43.65K $ 43.65K Povijesni maksimum: $ 0.00176372 $ 0.00176372 $ 0.00176372 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni ERNIE ($ERNIE)

ERNIE ($ERNIE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ERNIE ($ERNIE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $ERNIE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $ERNIE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $ERNIE tokena, istražite $ERNIE cijenu tokena uživo!

$ERNIE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $ERNIE? Naša $ERNIE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $ERNIE predviđanje cijene tokena odmah!

