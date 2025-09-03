Više o $ERNIE

$ERNIE Informacije o cijeni

$ERNIE Službena web stranica

$ERNIE Tokenomija

$ERNIE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

ERNIE Logotip

ERNIE Cijena ($ERNIE)

Neuvršten

1 $ERNIE u USD cijena uživo:

--
----
+2.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena ERNIE ($ERNIE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:41:33 (UTC+8)

ERNIE ($ERNIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00176372
$ 0.00176372$ 0.00176372

$ 0
$ 0$ 0

+0.72%

+2.47%

-19.19%

-19.19%

ERNIE ($ERNIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $ERNIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $ERNIE je $ 0.00176372, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $ERNIE se promijenio za +0.72% u posljednjih sat vremena, +2.47% u posljednjih 24 sata i -19.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ERNIE ($ERNIE)

$ 51.16K
$ 51.16K$ 51.16K

--
----

$ 51.16K
$ 51.16K$ 51.16K

837.70M
837.70M 837.70M

837,695,366.2433895
837,695,366.2433895 837,695,366.2433895

Trenutačna tržišna kapitalizacija ERNIE je $ 51.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $ERNIE je 837.70M, s ukupnom količinom od 837695366.2433895. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.16K.

ERNIE ($ERNIE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ERNIE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ERNIE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ERNIE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ERNIE u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.47%
30 dana$ 0-89.47%
60 dana$ 0+89.51%
90 dana$ 0--

Što je ERNIE ($ERNIE)

The first coin launched on Moonshot x AirLock, that top 50 holders will get rewards daily from lp fees. The original team sold, and community paid for everything to support this unique project that people need to compete who is going to stay in top 50 and who isn't. Rewards will be sent directly to your wallet from LP wallet(no need to confirm or authorize anything) Backed up from many Twitter Influencers.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ERNIE ($ERNIE)

Službena web-stranica

ERNIE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ERNIE ($ERNIE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ERNIE ($ERNIE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ERNIE.

Provjerite ERNIE predviđanje cijene sada!

$ERNIE u lokalnim valutama

ERNIE ($ERNIE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ERNIE ($ERNIE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $ERNIE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ERNIE ($ERNIE)

Koliko ERNIE ($ERNIE) vrijedi danas?
Cijena $ERNIE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $ERNIE u USD?
Trenutačna cijena $ERNIE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ERNIE?
Tržišna kapitalizacija za $ERNIE je $ 51.16K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $ERNIE?
Količina u optjecaju za $ERNIE je 837.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $ERNIE?
$ERNIE je postigao ATH cijenu od 0.00176372 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $ERNIE?
$ERNIE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $ERNIE?
24-satni obujam trgovanja za $ERNIE je -- USD.
Hoće li $ERNIE još narasti ove godine?
$ERNIE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $ERNIE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:41:33 (UTC+8)

ERNIE ($ERNIE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.