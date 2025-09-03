ERNIE ($ERNIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00176372$ 0.00176372 $ 0.00176372 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.72% Promjena cijene (1D) +2.47% Promjena cijene (7D) -19.19% Promjena cijene (7D) -19.19%

ERNIE ($ERNIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $ERNIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $ERNIE je $ 0.00176372, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $ERNIE se promijenio za +0.72% u posljednjih sat vremena, +2.47% u posljednjih 24 sata i -19.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ERNIE ($ERNIE)

Tržišna kapitalizacija $ 51.16K$ 51.16K $ 51.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 51.16K$ 51.16K $ 51.16K Količina u optjecaju 837.70M 837.70M 837.70M Ukupna količina 837,695,366.2433895 837,695,366.2433895 837,695,366.2433895

Trenutačna tržišna kapitalizacija ERNIE je $ 51.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $ERNIE je 837.70M, s ukupnom količinom od 837695366.2433895. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.16K.