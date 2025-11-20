Eris Amplified Luna Cijena danas

Trenutačna cijena Eris Amplified Luna (AMPLUNA) danas je $ 0.134522, s promjenom od 2.84% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AMPLUNA u USD je $ 0.134522 po AMPLUNA.

Eris Amplified Luna trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 412,638, s količinom u optjecaju od 3.07M AMPLUNA. Tijekom posljednja 24 sata, AMPLUNA trgovao je između $ 0.124275 (niska) i $ 0.138485 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 4.1, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.07169.

U kratkoročnim performansama, AMPLUNA se kretao +0.01% u posljednjem satu i -14.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Tržišna kapitalizacija $ 412.64K$ 412.64K $ 412.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 412.64K$ 412.64K $ 412.64K Količina u optjecaju 3.07M 3.07M 3.07M Ukupna količina 3,067,689.244528 3,067,689.244528 3,067,689.244528

Trenutačna tržišna kapitalizacija Eris Amplified Luna je $ 412.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AMPLUNA je 3.07M, s ukupnom količinom od 3067689.244528. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 412.64K.