Erha Cijena danas

Trenutačna cijena Erha (二哈) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije 二哈 u USD je -- po 二哈.

Erha trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,583.19, s količinom u optjecaju od 1.00B 二哈. Tijekom posljednja 24 sata, 二哈 trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02344646, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, 二哈 se kretao -- u posljednjem satu i -27.23% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Erha (二哈)

Tržišna kapitalizacija $ 5.58K$ 5.58K $ 5.58K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.58K$ 5.58K $ 5.58K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Erha je $ 5.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 二哈 je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.58K.