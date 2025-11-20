ErectusDAO Cijena danas

Trenutačna cijena ErectusDAO (YUGE) danas je $ 0.159805, s promjenom od 0.91% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YUGE u USD je $ 0.159805 po YUGE.

ErectusDAO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 255,594, s količinom u optjecaju od 1.60M YUGE. Tijekom posljednja 24 sata, YUGE trgovao je između $ 0.155059 (niska) i $ 0.160522 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.281013, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.153392.

U kratkoročnim performansama, YUGE se kretao +0.01% u posljednjem satu i -11.62% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ErectusDAO (YUGE)

Tržišna kapitalizacija $ 255.59K$ 255.59K $ 255.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 255.59K$ 255.59K $ 255.59K Količina u optjecaju 1.60M 1.60M 1.60M Ukupna količina 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235

Trenutačna tržišna kapitalizacija ErectusDAO je $ 255.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YUGE je 1.60M, s ukupnom količinom od 1595241.433839235. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 255.59K.