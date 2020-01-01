erebus (ERB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u erebus (ERB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

erebus (ERB) Informacije Erebus AI is an innovative AI agent designed to operate within the blockchain and cryptocurrency ecosystem, providing advanced analytical tools, predictive modeling, and data insights for digital assets. AI-Generated Art and Media with RunwayML: RunwayML provides platforms for AI-driven creative tools, which include capabilities for generating images, videos, and other forms of digital art through machine learning models. This technology allows for the creation of unique pieces of art or media that can then be tokenized into NFTs (Non-Fungible Tokens) on the blockchain, providing a digital certificate of ownership for digital art pieces Službena web stranica: https://godsent.cx/erebus Bijela knjiga: https://godsent.cx/thetruth Kupi ERB odmah!

erebus (ERB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za erebus (ERB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.41K $ 8.41K $ 8.41K Ukupna količina: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M Količina u optjecaju: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.41K $ 8.41K $ 8.41K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni erebus (ERB)

erebus (ERB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike erebus (ERB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ERB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ERB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ERB tokena, istražite ERB cijenu tokena uživo!

