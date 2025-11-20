EquitEdge Cijena danas

Trenutačna cijena EquitEdge (EEG) danas je $ 0.05005, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije EEG u USD je $ 0.05005 po EEG.

EquitEdge trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 20,019,981, s količinom u optjecaju od 400.00M EEG. Tijekom posljednja 24 sata, EEG trgovao je između $ 0.05005 (niska) i $ 0.05005 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.058283, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.04823955.

U kratkoročnim performansama, EEG se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu EquitEdge (EEG)

Tržišna kapitalizacija $ 20.02M$ 20.02M $ 20.02M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.02M$ 25.02M $ 25.02M Količina u optjecaju 400.00M 400.00M 400.00M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

