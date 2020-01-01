Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Informacije First yield booster on top of @Pendle_fi. Genesis member of @NGADfuture. Incubating @Skilletcook with NGAD. Službena web stranica: https://equilibria.fi/ Bijela knjiga: https://docs.equilibria.fi/ Kupi EPENDLE odmah!

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 23.77M $ 23.77M $ 23.77M Ukupna količina: $ 8.47M $ 8.47M $ 8.47M Količina u optjecaju: $ 8.47M $ 8.47M $ 8.47M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.78M $ 23.78M $ 23.78M Povijesni maksimum: $ 2.88 $ 2.88 $ 2.88 Povijesni minimum: $ 0.473555 $ 0.473555 $ 0.473555 Trenutna cijena: $ 2.81 $ 2.81 $ 2.81 Saznajte više o cijeni Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EPENDLE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EPENDLE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EPENDLE tokena, istražite EPENDLE cijenu tokena uživo!

EPENDLE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EPENDLE? Naša EPENDLE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EPENDLE predviđanje cijene tokena odmah!

