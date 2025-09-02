Više o EPENDLE

EPENDLE Informacije o cijeni

EPENDLE Bijela knjiga

EPENDLE Službena web stranica

EPENDLE Tokenomija

EPENDLE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Equilibria Finance ePENDLE Logotip

Equilibria Finance ePENDLE Cijena (EPENDLE)

Neuvršten

1 EPENDLE u USD cijena uživo:

$2.81
$2.81$2.81
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:12:34 (UTC+8)

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.88
$ 2.88$ 2.88

$ 0.473555
$ 0.473555$ 0.473555

--

--

0.00%

0.00%

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) cijena u stvarnom vremenu je $2.81. Tijekom protekla 24 sata, EPENDLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EPENDLE je $ 2.88, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.473555.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EPENDLE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

$ 23.77M
$ 23.77M$ 23.77M

--
----

$ 23.77M
$ 23.77M$ 23.77M

8.46M
8.46M 8.46M

8,463,848.923942747
8,463,848.923942747 8,463,848.923942747

Trenutačna tržišna kapitalizacija Equilibria Finance ePENDLE je $ 23.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EPENDLE je 8.46M, s ukupnom količinom od 8463848.923942747. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.77M.

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Equilibria Finance ePENDLE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Equilibria Finance ePENDLE u USD iznosila je $ +1.4150331050.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Equilibria Finance ePENDLE u USD iznosila je $ +1.2948952080.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Equilibria Finance ePENDLE u USD iznosila je $ +0.1527084890410157.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +1.4150331050+50.36%
60 dana$ +1.2948952080+46.08%
90 dana$ +0.1527084890410157+5.75%

Što je Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

First yield booster on top of @Pendle_fi. Genesis member of @NGADfuture. Incubating @Skilletcook with NGAD.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Equilibria Finance ePENDLE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Equilibria Finance ePENDLE.

Provjerite Equilibria Finance ePENDLE predviđanje cijene sada!

EPENDLE u lokalnim valutama

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EPENDLE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

Koliko Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) vrijedi danas?
Cijena EPENDLE uživo u USD je 2.81 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EPENDLE u USD?
Trenutačna cijena EPENDLE u USD je $ 2.81. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Equilibria Finance ePENDLE?
Tržišna kapitalizacija za EPENDLE je $ 23.77M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EPENDLE?
Količina u optjecaju za EPENDLE je 8.46M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EPENDLE?
EPENDLE je postigao ATH cijenu od 2.88 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EPENDLE?
EPENDLE je vidio ATL cijenu od 0.473555 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EPENDLE?
24-satni obujam trgovanja za EPENDLE je -- USD.
Hoće li EPENDLE još narasti ove godine?
EPENDLE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EPENDLE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:12:34 (UTC+8)

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.