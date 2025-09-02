Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.88$ 2.88 $ 2.88 Najniža cijena $ 0.473555$ 0.473555 $ 0.473555 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) cijena u stvarnom vremenu je $2.81. Tijekom protekla 24 sata, EPENDLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EPENDLE je $ 2.88, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.473555.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EPENDLE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

Tržišna kapitalizacija $ 23.77M$ 23.77M $ 23.77M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.77M$ 23.77M $ 23.77M Količina u optjecaju 8.46M 8.46M 8.46M Ukupna količina 8,463,848.923942747 8,463,848.923942747 8,463,848.923942747

Trenutačna tržišna kapitalizacija Equilibria Finance ePENDLE je $ 23.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EPENDLE je 8.46M, s ukupnom količinom od 8463848.923942747. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.77M.