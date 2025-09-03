Equation (EQU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0
24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 55.09
Najniža cijena $ 0.00580789
Promjena cijene (1H) --
Promjena cijene (1D) --
Promjena cijene (7D) -5.51%

Equation (EQU) cijena u stvarnom vremenu je $0.0172278. Tijekom protekla 24 sata, EQUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EQU je $ 55.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00580789.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EQU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -5.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Equation (EQU)

Tržišna kapitalizacija $ 17.85K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 37.28K
Količina u optjecaju 1.04M
Ukupna količina 2,164,012.199843723

Trenutačna tržišna kapitalizacija Equation je $ 17.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EQU je 1.04M, s ukupnom količinom od 2164012.199843723. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.28K.