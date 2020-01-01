Equalizer on Sonic (EQUAL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Equalizer on Sonic (EQUAL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Equalizer on Sonic (EQUAL) Informacije Equalizer Exchange stands at the forefront of decentralized finance, operating as an advanced Automated Market Maker (AMM) specifically crafted to revolutionize the liquidity landscape on the Sonic blockchain. As an advanced designed liquidity hub, it serves as a central point for tokens to not only contribute liquidity but also to leverage incentives for expansion. Equalizer employs a highly efficient liquidity model that underpins the fluid exchange of tokens, fostering a vibrant ecosystem for growth and accessibility. Službena web stranica: https://equalizer.exchange Bijela knjiga: https://docs.equalizer.exchange/

Equalizer on Sonic (EQUAL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Equalizer on Sonic (EQUAL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 595,95K $ 595,95K $ 595,95K Ukupna količina: $ 5,01M $ 5,01M $ 5,01M Količina u optjecaju: $ 1,19M $ 1,19M $ 1,19M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2,51M $ 2,51M $ 2,51M Povijesni maksimum: $ 7,13 $ 7,13 $ 7,13 Povijesni minimum: $ 0,496729 $ 0,496729 $ 0,496729 Trenutna cijena: $ 0,500948 $ 0,500948 $ 0,500948 Saznajte više o cijeni Equalizer on Sonic (EQUAL)

Equalizer on Sonic (EQUAL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Equalizer on Sonic (EQUAL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EQUAL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EQUAL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EQUAL tokena, istražite EQUAL cijenu tokena uživo!

EQUAL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EQUAL? Naša EQUAL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

