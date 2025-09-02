Equalizer on Sonic (EQUAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.591236 24-satna najviša cijena $ 0.623731 Najviša cijena ikada $ 7.13 Najniža cijena $ 0.496729 Promjena cijene (1H) +0.10% Promjena cijene (1D) -3.62% Promjena cijene (7D) -0.34%

Equalizer on Sonic (EQUAL) cijena u stvarnom vremenu je $0.601105. Tijekom protekla 24 sata, EQUALtrgovalo je između najniže cijene $ 0.591236 i najviše cijene $ 0.623731, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EQUAL je $ 7.13, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.496729.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EQUAL se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -3.62% u posljednjih 24 sata i -0.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Equalizer on Sonic (EQUAL)

Tržišna kapitalizacija $ 715.27K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.01M Količina u optjecaju 1.19M Ukupna količina 5,014,255.739134425

Trenutačna tržišna kapitalizacija Equalizer on Sonic je $ 715.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EQUAL je 1.19M, s ukupnom količinom od 5014255.739134425. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.01M.