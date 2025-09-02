Više o EQUAL

EQUAL Informacije o cijeni

EQUAL Bijela knjiga

EQUAL Službena web stranica

EQUAL Tokenomija

EQUAL Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Equalizer on Sonic Logotip

Equalizer on Sonic Cijena (EQUAL)

Neuvršten

1 EQUAL u USD cijena uživo:

$0.601161
$0.601161$0.601161
-3.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Equalizer on Sonic (EQUAL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:35:27 (UTC+8)

Equalizer on Sonic (EQUAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.591236
$ 0.591236$ 0.591236
24-satna najniža cijena
$ 0.623731
$ 0.623731$ 0.623731
24-satna najviša cijena

$ 0.591236
$ 0.591236$ 0.591236

$ 0.623731
$ 0.623731$ 0.623731

$ 7.13
$ 7.13$ 7.13

$ 0.496729
$ 0.496729$ 0.496729

+0.10%

-3.62%

-0.34%

-0.34%

Equalizer on Sonic (EQUAL) cijena u stvarnom vremenu je $0.601105. Tijekom protekla 24 sata, EQUALtrgovalo je između najniže cijene $ 0.591236 i najviše cijene $ 0.623731, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EQUAL je $ 7.13, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.496729.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EQUAL se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -3.62% u posljednjih 24 sata i -0.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Equalizer on Sonic (EQUAL)

$ 715.27K
$ 715.27K$ 715.27K

--
----

$ 3.01M
$ 3.01M$ 3.01M

1.19M
1.19M 1.19M

5,014,255.739134425
5,014,255.739134425 5,014,255.739134425

Trenutačna tržišna kapitalizacija Equalizer on Sonic je $ 715.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EQUAL je 1.19M, s ukupnom količinom od 5014255.739134425. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.01M.

Equalizer on Sonic (EQUAL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Equalizer on Sonic u USD iznosila je $ -0.022626096568898.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Equalizer on Sonic u USD iznosila je $ -0.2207662103.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Equalizer on Sonic u USD iznosila je $ -0.3700121663.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Equalizer on Sonic u USD iznosila je $ -0.4765593682855969.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.022626096568898-3.62%
30 dana$ -0.2207662103-36.72%
60 dana$ -0.3700121663-61.55%
90 dana$ -0.4765593682855969-44.22%

Što je Equalizer on Sonic (EQUAL)

Equalizer Exchange stands at the forefront of decentralized finance, operating as an advanced Automated Market Maker (AMM) specifically crafted to revolutionize the liquidity landscape on the Sonic blockchain. As an advanced designed liquidity hub, it serves as a central point for tokens to not only contribute liquidity but also to leverage incentives for expansion. Equalizer employs a highly efficient liquidity model that underpins the fluid exchange of tokens, fostering a vibrant ecosystem for growth and accessibility.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Equalizer on Sonic (EQUAL)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Equalizer on Sonic Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Equalizer on Sonic (EQUAL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Equalizer on Sonic (EQUAL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Equalizer on Sonic.

Provjerite Equalizer on Sonic predviđanje cijene sada!

EQUAL u lokalnim valutama

Equalizer on Sonic (EQUAL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Equalizer on Sonic (EQUAL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EQUAL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Equalizer on Sonic (EQUAL)

Koliko Equalizer on Sonic (EQUAL) vrijedi danas?
Cijena EQUAL uživo u USD je 0.601105 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EQUAL u USD?
Trenutačna cijena EQUAL u USD je $ 0.601105. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Equalizer on Sonic?
Tržišna kapitalizacija za EQUAL je $ 715.27K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EQUAL?
Količina u optjecaju za EQUAL je 1.19M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EQUAL?
EQUAL je postigao ATH cijenu od 7.13 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EQUAL?
EQUAL je vidio ATL cijenu od 0.496729 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EQUAL?
24-satni obujam trgovanja za EQUAL je -- USD.
Hoće li EQUAL još narasti ove godine?
EQUAL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EQUAL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:35:27 (UTC+8)

Equalizer on Sonic (EQUAL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.