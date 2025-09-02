EQIFi (EQX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00109972 $ 0.00109972 $ 0.00109972 24-satna najniža cijena $ 0.00116214 $ 0.00116214 $ 0.00116214 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00109972$ 0.00109972 $ 0.00109972 24-satna najviša cijena $ 0.00116214$ 0.00116214 $ 0.00116214 Najviša cijena ikada $ 0.74023$ 0.74023 $ 0.74023 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +1.50% Promjena cijene (7D) -11.60% Promjena cijene (7D) -11.60%

EQIFi (EQX) cijena u stvarnom vremenu je $0.0011266. Tijekom protekla 24 sata, EQXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00109972 i najviše cijene $ 0.00116214, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EQX je $ 0.74023, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EQX se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +1.50% u posljednjih 24 sata i -11.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EQIFi (EQX)

Tržišna kapitalizacija $ 563.25K$ 563.25K $ 563.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 563.25K$ 563.25K $ 563.25K Količina u optjecaju 500.00M 500.00M 500.00M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija EQIFi je $ 563.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EQX je 500.00M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 563.25K.