EpiK Protocol (AIEPK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.19$ 2.19 $ 2.19 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.14% Promjena cijene (1D) -6.51% Promjena cijene (7D) -4.65% Promjena cijene (7D) -4.65%

EpiK Protocol (AIEPK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AIEPKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIEPK je $ 2.19, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIEPK se promijenio za -2.14% u posljednjih sat vremena, -6.51% u posljednjih 24 sata i -4.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EpiK Protocol (AIEPK)

Tržišna kapitalizacija $ 58.76K$ 58.76K $ 58.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 151.53K$ 151.53K $ 151.53K Količina u optjecaju 155.11M 155.11M 155.11M Ukupna količina 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija EpiK Protocol je $ 58.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIEPK je 155.11M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 151.53K.