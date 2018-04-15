eosDAC (EOSDAC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u eosDAC (EOSDAC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

eosDAC (EOSDAC) Informacije EosDAC is currently an ERC-20 standard token on the Ethereum blockchain. Once the EOS platform launches, the ERC20 token contract will be frozen and the ledger will be transferred over to EOS through a process, defined by the launch team, that will be described on the eosDAC website and social media channels. BlockMaker Ltd has created a total token supply for eosDAC of 1,200,000,000. These tokens represent the community members of eosDAC, who will own and control the DAC (Decentralised Autonomous Community) once it is launched on the EOS blockchain in June 2018. EosDAC will seek to have it’s tokens listed on a number of major cryptocurrency exchanges. 75% of eosDAC tokens (900,000,000) have been allocated for an airdrop to EOS token holders. All EOS token holders holding over 100 tokens* at the end of Day 300 of the EOS crowdsale (April 15th 2018, 01:00:00 UTC) will receive 1 eosDAC token for each EOS token that they hold, these tokens will be transferred directly into their Ethereum (ERC20 compatible) wallet. The actual airdrop will be made as soon as possible after this date and after we have run necessary tests and checks. All Ethereum accounts that have 100 or more EOS tokens in them at the snapshot on the 15th April will automatically receive the airdrop. Any accounts with less than 100 tokens will not automatically receive the airdrop but will be eligible (until 15th May 2018) to apply using eosdac.io/airdrop. While eosDAC will now include Crypto Exchange wallets in the airdrop, you will need to contact your exchange directly to check that they will distribute the eosDAC tokens to an eosDAC wallet under your control. If your exchange is not prepared to do this you would need to withdraw your EOS tokens to an exchange that does support the eosDAC airdrop, or better still to an ethereum address for which you have the private key. Most exchanges will support airdrop distributions as long as they receive enough customers requesting them to. Službena web stranica: https://eosdac.io/ Kupi EOSDAC odmah!

eosDAC (EOSDAC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za eosDAC (EOSDAC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 109.04K $ 109.04K $ 109.04K Ukupna količina: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Količina u optjecaju: $ 961.92M $ 961.92M $ 961.92M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 136.03K $ 136.03K $ 136.03K Povijesni maksimum: $ 0.273916 $ 0.273916 $ 0.273916 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00011336 $ 0.00011336 $ 0.00011336 Saznajte više o cijeni eosDAC (EOSDAC)

eosDAC (EOSDAC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike eosDAC (EOSDAC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EOSDAC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EOSDAC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EOSDAC tokena, istražite EOSDAC cijenu tokena uživo!

