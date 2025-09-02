eosDAC (EOSDAC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.273916$ 0.273916 $ 0.273916 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.57% Promjena cijene (7D) -0.57%

eosDAC (EOSDAC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EOSDACtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EOSDAC je $ 0.273916, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EOSDAC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu eosDAC (EOSDAC)

Tržišna kapitalizacija $ 109.09K$ 109.09K $ 109.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 136.09K$ 136.09K $ 136.09K Količina u optjecaju 961.92M 961.92M 961.92M Ukupna količina 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija eosDAC je $ 109.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EOSDAC je 961.92M, s ukupnom količinom od 1200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 136.09K.