Envision Labs (VIS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Envision Labs (VIS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Envision Labs (VIS) Informacije

Envision Labs is the future of media distribution.

Connecting tomorrow's creators with brands and builders today. Envision gives creators of 2D and 3D media, a platform to market and sell the use of their work directly to those building games, metaverse's, VR/AR, architectural renders, plus many more.

Bridging a familiar experience with the latest technology, Envision's mission is to build a collaborative and thriving community that empowers platform users by returning copyright, control and revenue of high quality media.

The Envision ecosystem is powered by its native utility token VIS. By incorporating the VIS token the Envision ecosystem can sustainably prioritise its users.

Službena web stranica:
https://envisionlabs.io/
Bijela knjiga:
https://about.envisionlabs.io/whitepaper-terms

Envision Labs (VIS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Envision Labs (VIS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 579.92K
$ 579.92K
Ukupna količina:
$ 100.00M
$ 100.00M
Količina u optjecaju:
$ 55.00M
$ 55.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.05M
$ 1.05M
Povijesni maksimum:
$ 0.203013
$ 0.203013
Povijesni minimum:
$ 0.00768067
$ 0.00768067
Trenutna cijena:
$ 0.01054395
$ 0.01054395

Envision Labs (VIS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Envision Labs (VIS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj VIS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja VIS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku VIS tokena, istražite VIS cijenu tokena uživo!

VIS Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide VIS? Naša VIS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.