Envision Labs Cijena (VIS)

1 VIS u USD cijena uživo:

$0.01040237
$0.01040237$0.01040237
-0.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Envision Labs (VIS)
Envision Labs (VIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01010678
$ 0.01010678$ 0.01010678
24-satna najniža cijena
$ 0.01049692
$ 0.01049692$ 0.01049692
24-satna najviša cijena

$ 0.01010678
$ 0.01010678$ 0.01010678

$ 0.01049692
$ 0.01049692$ 0.01049692

$ 0.203013
$ 0.203013$ 0.203013

$ 0.00768067
$ 0.00768067$ 0.00768067

+0.09%

-0.30%

-0.63%

-0.63%

Envision Labs (VIS) cijena u stvarnom vremenu je $0.01040237. Tijekom protekla 24 sata, VIStrgovalo je između najniže cijene $ 0.01010678 i najviše cijene $ 0.01049692, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VIS je $ 0.203013, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00768067.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VIS se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -0.30% u posljednjih 24 sata i -0.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Envision Labs (VIS)

$ 572.11K
$ 572.11K$ 572.11K

--
----

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

55.00M
55.00M 55.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Envision Labs je $ 572.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VIS je 55.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.04M.

Envision Labs (VIS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Envision Labs u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Envision Labs u USD iznosila je $ +0.0015254409.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Envision Labs u USD iznosila je $ -0.0000501903.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Envision Labs u USD iznosila je $ -0.007377983690459945.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.30%
30 dana$ +0.0015254409+14.66%
60 dana$ -0.0000501903-0.48%
90 dana$ -0.007377983690459945-41.49%

Što je Envision Labs (VIS)

Envision Labs is the future of media distribution. Connecting tomorrow's creators with brands and builders today. Envision gives creators of 2D and 3D media, a platform to market and sell the use of their work directly to those building games, metaverse's, VR/AR, architectural renders, plus many more. Bridging a familiar experience with the latest technology, Envision's mission is to build a collaborative and thriving community that empowers platform users by returning copyright, control and revenue of high quality media. The Envision ecosystem is powered by its native utility token VIS. By incorporating the VIS token the Envision ecosystem can sustainably prioritise its users.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Envision Labs (VIS)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Envision Labs Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Envision Labs (VIS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Envision Labs (VIS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Envision Labs.

Provjerite Envision Labs predviđanje cijene sada!

VIS u lokalnim valutama

Envision Labs (VIS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Envision Labs (VIS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VIS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Envision Labs (VIS)

Koliko Envision Labs (VIS) vrijedi danas?
Cijena VIS uživo u USD je 0.01040237 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VIS u USD?
Trenutačna cijena VIS u USD je $ 0.01040237. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Envision Labs?
Tržišna kapitalizacija za VIS je $ 572.11K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VIS?
Količina u optjecaju za VIS je 55.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VIS?
VIS je postigao ATH cijenu od 0.203013 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VIS?
VIS je vidio ATL cijenu od 0.00768067 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VIS?
24-satni obujam trgovanja za VIS je -- USD.
Hoće li VIS još narasti ove godine?
VIS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VIS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.