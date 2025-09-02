Envision Labs (VIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01010678 24-satna najviša cijena $ 0.01049692 Najviša cijena ikada $ 0.203013 Najniža cijena $ 0.00768067 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) -0.30% Promjena cijene (7D) -0.63%

Envision Labs (VIS) cijena u stvarnom vremenu je $0.01040237. Tijekom protekla 24 sata, VIStrgovalo je između najniže cijene $ 0.01010678 i najviše cijene $ 0.01049692, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VIS je $ 0.203013, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00768067.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VIS se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -0.30% u posljednjih 24 sata i -0.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Envision Labs (VIS)

Tržišna kapitalizacija $ 572.11K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.04M Količina u optjecaju 55.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Envision Labs je $ 572.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VIS je 55.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.04M.