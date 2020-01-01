EnteriseCoin (ENT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u EnteriseCoin (ENT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

EnteriseCoin (ENT) Informacije "Enterise emerges as a comprehensive solution to this challenge: a Web3-based platform for the production and distribution of independent cinematic content, integrating blockchain technology to ensure transparency, decentralization, and sustainability. At the heart of this ecosystem lies the ENT Token, designed to fulfill financial, governance, and community engagement functions within the platform. With Enterise, we aim to create an environment where screenwriters, directors, and audiences collectively participate in the journey of cinematic creation—where every contribution is recognized, and value is distributed fairly." Službena web stranica: https://enterise.com Bijela knjiga: https://enterise.gitbook.io/enterise-whitepaper Kupi ENT odmah!

EnteriseCoin (ENT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EnteriseCoin (ENT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 16.05M $ 16.05M $ 16.05M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 43.39M $ 43.39M $ 43.39M Povijesni maksimum: $ 0.094847 $ 0.094847 $ 0.094847 Povijesni minimum: $ 0.077312 $ 0.077312 $ 0.077312 Trenutna cijena: $ 0.086784 $ 0.086784 $ 0.086784 Saznajte više o cijeni EnteriseCoin (ENT)

EnteriseCoin (ENT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EnteriseCoin (ENT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ENT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ENT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ENT tokena, istražite ENT cijenu tokena uživo!

ENT Predviđanje cijene

