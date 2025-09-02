EnteriseCoin (ENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.094847$ 0.094847 $ 0.094847 Najniža cijena $ 0.077312$ 0.077312 $ 0.077312 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

EnteriseCoin (ENT) cijena u stvarnom vremenu je $0.086784. Tijekom protekla 24 sata, ENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ENT je $ 0.094847, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.077312.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ENT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EnteriseCoin (ENT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 43.39M$ 43.39M $ 43.39M Količina u optjecaju 16.05M 16.05M 16.05M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija EnteriseCoin je $ 1.39M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ENT je 16.05M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.39M.