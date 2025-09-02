Više o NTGL

Entangle Logotip

Entangle Cijena (NTGL)

Neuvršten

1 NTGL u USD cijena uživo:

$0.00017148
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Entangle (NTGL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:12:19 (UTC+8)

Entangle (NTGL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 2.82
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

Entangle (NTGL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NTGLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NTGL je $ 2.82, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NTGL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Entangle (NTGL)

$ 103.75M
$ 103.75M$ 103.75M

--
$ 144.55M
$ 144.55M$ 144.55M

616.34B
843,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Entangle je $ 103.75M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NTGL je 616.34B, s ukupnom količinom od 843000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 144.55M.

Entangle (NTGL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Entangle u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Entangle u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Entangle u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Entangle u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 00.00%
60 dana$ 00.00%
90 dana$ 0--

Što je Entangle (NTGL)

Entangle is the essential infrastructure needed to build the Infinite Web3. As the decentralized digital highway connecting blockchains, data, AI, and real-world applications, it empowers developers to build, scale, and automate the technologies shaping the future of Web3—including AI, robotics, Real World Assets (RWA), and beyond. Entangle provides the critical toolkit for those building the most advanced and transformative products in tomorrow’s decentralized, autonomous digital-world. This isn’t just a technology to adopt; it’s the infrastructure every builder will need to lead the next wave of progress. Key Features of Entangle Universal Interoperability Protocol (UIP): The first fully abstracted communication network bridging EVM and non-EVM blockchains, UIP ensures fast, seamless and decentralised communication. It powers universal applications, assets, data and autonomous agents, fully unifying the blockchain ecosystem. Universal Data Feeds (UDF): UDF provides secure, verifiable, and ultra-fast data streams for smart contracts with flexible delivery models, including push and pull methods. Supporting both Web2 and Web3 data powered by TEE technology, UDF delivers high-speed data essential for AI, DeFi, GameFi, and other data-driven applications. Universal Token Standard (UTS): UTS simplifies token creation and allows developers to launch or expand interoperable tokens with universal liquidity and programmable utility. Leveraging secure, reliable cross-chain communication, UTS ensures seamless integration and scalability across blockchain ecosystems. Universal Proof of Compute (UPC): An omnichain protocol for verifying complex off-chain programmes and computations on all blockchains. This framework is essential for all AI-driven systems such as truly autonomous agents, enables seamless Web3 user experiences and the bridging of real-world finance on-chain.

Entangle Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Entangle (NTGL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Entangle (NTGL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Entangle.

Provjerite Entangle predviđanje cijene sada!

NTGL u lokalnim valutama

Entangle (NTGL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Entangle (NTGL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NTGL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Entangle (NTGL)

Koliko Entangle (NTGL) vrijedi danas?
Cijena NTGL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NTGL u USD?
Trenutačna cijena NTGL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Entangle?
Tržišna kapitalizacija za NTGL je $ 103.75M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NTGL?
Količina u optjecaju za NTGL je 616.34B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NTGL?
NTGL je postigao ATH cijenu od 2.82 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NTGL?
NTGL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NTGL?
24-satni obujam trgovanja za NTGL je -- USD.
Hoće li NTGL još narasti ove godine?
NTGL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NTGL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
