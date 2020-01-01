enqAI (ENQAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u enqAI (ENQAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

enqAI (ENQAI) Informacije ENQAI is a decentralized AI platform providing bias-free, unrestricted generative tools. Built on principles of transparency and independence from corporate control, ENQAI empowers developers and users through an open API, while decentralized governance shapes the platform's evolution. We believe AI should start from decentralized foundations, rejecting the centralized, authoritarian approach of mainstream AI companies. This decentralized model not only fosters innovation but also ensures resilience and flexibility for the technological shifts AI will drive in the coming years. Službena web stranica: https://enqai.com/ Bijela knjiga: https://enqai.com/wp

enqAI (ENQAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za enqAI (ENQAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 990.76M $ 990.76M $ 990.76M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Povijesni maksimum: $ 0.141666 $ 0.141666 $ 0.141666 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00138908 $ 0.00138908 $ 0.00138908 Saznajte više o cijeni enqAI (ENQAI)

enqAI (ENQAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike enqAI (ENQAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ENQAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ENQAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ENQAI tokena, istražite ENQAI cijenu tokena uživo!

