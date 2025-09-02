enqAI (ENQAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00137002 - $ 0.00176917
24-satna najniža cijena $ 0.00137002
24-satna najviša cijena $ 0.00176917
Najviša cijena ikada $ 0.141666
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) -0.11%
Promjena cijene (1D) +0.24%
Promjena cijene (7D) -6.64%

enqAI (ENQAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00156426. Tijekom protekla 24 sata, ENQAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00137002 i najviše cijene $ 0.00176917, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ENQAI je $ 0.141666, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ENQAI se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, +0.24% u posljednjih 24 sata i -6.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu enqAI (ENQAI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.56M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.57M
Količina u optjecaju 990.76M
Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija enqAI je $ 1.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ENQAI je 990.76M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.57M.