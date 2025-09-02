Više o ENQAI

ENQAI Informacije o cijeni

ENQAI Bijela knjiga

ENQAI Službena web stranica

ENQAI Tokenomija

ENQAI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

enqAI Logotip

enqAI Cijena (ENQAI)

Neuvršten

1 ENQAI u USD cijena uživo:

$0.00156433
$0.00156433$0.00156433
+0.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena enqAI (ENQAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:35:11 (UTC+8)

enqAI (ENQAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00137002
$ 0.00137002$ 0.00137002
24-satna najniža cijena
$ 0.00176917
$ 0.00176917$ 0.00176917
24-satna najviša cijena

$ 0.00137002
$ 0.00137002$ 0.00137002

$ 0.00176917
$ 0.00176917$ 0.00176917

$ 0.141666
$ 0.141666$ 0.141666

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

+0.24%

-6.64%

-6.64%

enqAI (ENQAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00156426. Tijekom protekla 24 sata, ENQAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00137002 i najviše cijene $ 0.00176917, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ENQAI je $ 0.141666, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ENQAI se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, +0.24% u posljednjih 24 sata i -6.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu enqAI (ENQAI)

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

--
----

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

990.76M
990.76M 990.76M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija enqAI je $ 1.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ENQAI je 990.76M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.57M.

enqAI (ENQAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz enqAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz enqAI u USD iznosila je $ +0.0000620233.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz enqAI u USD iznosila je $ +0.0000420279.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz enqAI u USD iznosila je $ -0.0003624187295826784.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.24%
30 dana$ +0.0000620233+3.97%
60 dana$ +0.0000420279+2.69%
90 dana$ -0.0003624187295826784-18.81%

Što je enqAI (ENQAI)

ENQAI is a decentralized AI platform providing bias-free, unrestricted generative tools. Built on principles of transparency and independence from corporate control, ENQAI empowers developers and users through an open API, while decentralized governance shapes the platform’s evolution. We believe AI should start from decentralized foundations, rejecting the centralized, authoritarian approach of mainstream AI companies. This decentralized model not only fosters innovation but also ensures resilience and flexibility for the technological shifts AI will drive in the coming years.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

enqAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će enqAI (ENQAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših enqAI (ENQAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za enqAI.

Provjerite enqAI predviđanje cijene sada!

ENQAI u lokalnim valutama

enqAI (ENQAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike enqAI (ENQAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ENQAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o enqAI (ENQAI)

Koliko enqAI (ENQAI) vrijedi danas?
Cijena ENQAI uživo u USD je 0.00156426 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ENQAI u USD?
Trenutačna cijena ENQAI u USD je $ 0.00156426. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija enqAI?
Tržišna kapitalizacija za ENQAI je $ 1.56M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ENQAI?
Količina u optjecaju za ENQAI je 990.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ENQAI?
ENQAI je postigao ATH cijenu od 0.141666 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ENQAI?
ENQAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ENQAI?
24-satni obujam trgovanja za ENQAI je -- USD.
Hoće li ENQAI još narasti ove godine?
ENQAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ENQAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:35:11 (UTC+8)

enqAI (ENQAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.