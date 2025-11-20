Enlightenment Cijena danas

Trenutačna cijena Enlightenment (E) danas je --, s promjenom od 0.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije E u USD je -- po E.

Enlightenment trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 31,499, s količinom u optjecaju od 999.99M E. Tijekom posljednja 24 sata, E trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, E se kretao -0.80% u posljednjem satu i -1.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Enlightenment (E)

Tržišna kapitalizacija $ 31.50K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.50K Količina u optjecaju 999.99M Ukupna količina 999,987,001.859984

