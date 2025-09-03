EnKrypto (KRYPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01708923$ 0.01708923 $ 0.01708923 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +3.36% Promjena cijene (7D) -1.98% Promjena cijene (7D) -1.98%

EnKrypto (KRYPT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KRYPTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KRYPT je $ 0.01708923, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KRYPT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +3.36% u posljednjih 24 sata i -1.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EnKrypto (KRYPT)

Tržišna kapitalizacija $ 11.22K$ 11.22K $ 11.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.72K$ 11.72K $ 11.72K Količina u optjecaju 957.11M 957.11M 957.11M Ukupna količina 999,984,931.441526 999,984,931.441526 999,984,931.441526

Trenutačna tržišna kapitalizacija EnKrypto je $ 11.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KRYPT je 957.11M, s ukupnom količinom od 999984931.441526. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.72K.