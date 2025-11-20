EnKryptedAI Cijena danas

Trenutačna cijena EnKryptedAI (KRAI) danas je $ 0.00000526, s promjenom od 0.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KRAI u USD je $ 0.00000526 po KRAI.

EnKryptedAI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,258.99, s količinom u optjecaju od 1.00B KRAI. Tijekom posljednja 24 sata, KRAI trgovao je između $ 0.00000524 (niska) i $ 0.00000529 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.051856, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000516.

U kratkoročnim performansama, KRAI se kretao -- u posljednjem satu i -16.86% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu EnKryptedAI (KRAI)

Tržišna kapitalizacija $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,197,976.246543 1,000,197,976.246543 1,000,197,976.246543

Trenutačna tržišna kapitalizacija EnKryptedAI je $ 5.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KRAI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000197976.246543. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.26K.