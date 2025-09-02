Enki (ENKI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00000239$ 0.00000239 $ 0.00000239 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.59% Promjena cijene (7D) -8.09% Promjena cijene (7D) -8.09%

Enki (ENKI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ENKItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ENKI je $ 0.00000239, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ENKI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.59% u posljednjih 24 sata i -8.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Enki (ENKI)

Tržišna kapitalizacija $ 114.45K$ 114.45K $ 114.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 114.45K$ 114.45K $ 114.45K Količina u optjecaju 929.91B 929.91B 929.91B Ukupna količina 929,913,839,578.7375 929,913,839,578.7375 929,913,839,578.7375

Trenutačna tržišna kapitalizacija Enki je $ 114.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ENKI je 929.91B, s ukupnom količinom od 929913839578.7375. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 114.45K.