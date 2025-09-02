Više o ENKI

ENKI Informacije o cijeni

ENKI Službena web stranica

ENKI Tokenomija

ENKI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Enki Logotip

Enki Cijena (ENKI)

Neuvršten

1 ENKI u USD cijena uživo:

--
----
+2.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Enki (ENKI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:52:05 (UTC+8)

Enki (ENKI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000239
$ 0.00000239$ 0.00000239

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.59%

-8.09%

-8.09%

Enki (ENKI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ENKItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ENKI je $ 0.00000239, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ENKI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.59% u posljednjih 24 sata i -8.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Enki (ENKI)

$ 114.45K
$ 114.45K$ 114.45K

--
----

$ 114.45K
$ 114.45K$ 114.45K

929.91B
929.91B 929.91B

929,913,839,578.7375
929,913,839,578.7375 929,913,839,578.7375

Trenutačna tržišna kapitalizacija Enki je $ 114.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ENKI je 929.91B, s ukupnom količinom od 929913839578.7375. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 114.45K.

Enki (ENKI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Enki u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Enki u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Enki u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Enki u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.59%
30 dana$ 0-16.86%
60 dana$ 0+15.69%
90 dana$ 0--

Što je Enki (ENKI)

Enki is a fully decentralized protocol built on the PulseChain network. The goal is simple. pDAI to $1. Many people push this narrative but how many are actually doing something to achieve this goal?  The mission of this project is to stimulate the pDAI/Atropa ecosystem by autonomously buying and burning pDAI, Teddy Bear, pTGC, & Alien along with rewarding holders with pDAI, Teddy Bear, Atropa, & pWBTC. This provides a fully decentralized way to add constant buy & deflationary pressure on these assets. pTGC & Alien are incorporated into the protocol's buy & burn system because these assets have heavy liquidity bondings with the entire pDAI/Atropa ecosystem which means they will outperform most assets on PulseChain that are not tied into these liquidity webs. Holders will also be rewarded with constant drips of pWBTC which is the PulseChain copy of BTC.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Enki (ENKI)

Službena web-stranica

Enki Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Enki (ENKI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Enki (ENKI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Enki.

Provjerite Enki predviđanje cijene sada!

ENKI u lokalnim valutama

Enki (ENKI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Enki (ENKI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ENKI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Enki (ENKI)

Koliko Enki (ENKI) vrijedi danas?
Cijena ENKI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ENKI u USD?
Trenutačna cijena ENKI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Enki?
Tržišna kapitalizacija za ENKI je $ 114.45K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ENKI?
Količina u optjecaju za ENKI je 929.91B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ENKI?
ENKI je postigao ATH cijenu od 0.00000239 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ENKI?
ENKI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ENKI?
24-satni obujam trgovanja za ENKI je -- USD.
Hoće li ENKI još narasti ove godine?
ENKI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ENKI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:52:05 (UTC+8)

Enki (ENKI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.