ENERGY COIN Cijena danas

Trenutačna cijena ENERGY COIN (ENERGY) danas je $ 0.00000835, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ENERGY u USD je $ 0.00000835 po ENERGY.

ENERGY COIN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,350.37, s količinom u optjecaju od 999.80M ENERGY. Tijekom posljednja 24 sata, ENERGY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00208531, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000787.

U kratkoročnim performansama, ENERGY se kretao -- u posljednjem satu i -11.22% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ENERGY COIN (ENERGY)

Tržišna kapitalizacija $ 8.35K$ 8.35K $ 8.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.35K$ 8.35K $ 8.35K Količina u optjecaju 999.80M 999.80M 999.80M Ukupna količina 999,802,075.861154 999,802,075.861154 999,802,075.861154

Trenutačna tržišna kapitalizacija ENERGY COIN je $ 8.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ENERGY je 999.80M, s ukupnom količinom od 999802075.861154. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.35K.