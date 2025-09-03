End Federal Reserve (EFR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02534461$ 0.02534461 $ 0.02534461 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.62% Promjena cijene (7D) +6.88% Promjena cijene (7D) +6.88%

End Federal Reserve (EFR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EFRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EFR je $ 0.02534461, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EFR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.62% u posljednjih 24 sata i +6.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu End Federal Reserve (EFR)

Tržišna kapitalizacija $ 20.32K$ 20.32K $ 20.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.32K$ 20.32K $ 20.32K Količina u optjecaju 999.83M 999.83M 999.83M Ukupna količina 999,829,278.987909 999,829,278.987909 999,829,278.987909

Trenutačna tržišna kapitalizacija End Federal Reserve je $ 20.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EFR je 999.83M, s ukupnom količinom od 999829278.987909. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.32K.